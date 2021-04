Medicii de familie vor putea monta dispozitive Holter pentru monitorizarea tensiunii Una dintre cele mai importante face referire la intarirea activitatii de preventie in asistenta medicala primara, in randul persoanelor cu varsta de peste 40 de ani, pentru care ar urma sa se acorde un pachet de preventie. Acesta ar consta in trei consultatii pentru evaluarea riscului, interventia asupra componentelor modificabile ale acestuia, respectiv monitorizarea pacientilor. O alta modificare vizeaza introducerea unor servicii noi care vor putea fi ac (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

