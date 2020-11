Medicii de familie resping contractul prin care să monitorizeze pacienţii Covid. „Prea multe hârtii” Medicii de familie ieseni sustin ca vor continua sa monitorizeze pacientii COVID-19 si ca nu vor incheia contractele de servicii cu Casa de Asigurari de Sanatate prin care sunt obligati sa se ocupe de urmarirea acestor pacienti suspecti sau confirmati, care se izoleaza la domiciliu. De asemenea, medicii spun ca pana acum aceste servicii au fost acordate „fara niciun suport contractual sau decontari speciale, ci doar din loialitatea medicilor fata de pacientii lor si grija pentr (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

