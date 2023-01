Stiri pe aceeasi tema

- Codrin Ștefanescu, președintele Partidului Alianța pentru Patrie (APP), anunța ca se retrage temporar din viața politica, din motive medicale. Acesta anunța ca il susține pe Liviu Pop, fost ministrul al educației, pentru conducerea APP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a explicat joi, intr-o conferința de presa, ca varful valului de infecții respiratorii va fi in luna ianuarie și a prezentat un set de masuri recomandate populației, precum și unele propuneri pentru desfașurarea orelor in școli: Fii la curent cu cele…

- Directorul executiv al DSP Suceava, Daniela Marinela Odeh, a anuntat, miercuri, ca a inceput distribuirea catre medicii de familie a dozelor de vaccin Hexacima pentru vaccinarea copiilor. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Intrarea Croatiei in spatiul Schengen si in zona euro este o dovada a angajamentului si a eforturilor sale asidue, a declarat duminica presedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, in cadrul unei ceremonii desfasurate la frontiera croato-slovena, transmite agentia de presa Hina, informeaza…

- Dana Budeanu face din nou show cu opiniile ei spumoase! Cunoscuta pentru modul acid in care critica apucaturile cuplurilor din Romania, creatoarea de moda a facut spectacol la Antena 3 CNN, acolo unde s-a dezlanțuit la adresa femeilor care iși trateaza barbații ca pe hamali. Fii la curent…

- Incidentul din Polonia arata cat de dificila este situatia de securitate, dar este nevoie de "claritate" in legatura cu circumstantele in care a avut loc si in acest caz "nu e loc de speculatii", a subliniat, miercuri, ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, informeaza Agerpres. Fii la…

- Tot mai mulți astronomi ajung la ideea ca nu suntem singuri in univers. Pentru ei, este o chestiune de matematica, dar și de umilința, anunța dnyuz.com. Cu potențiale trilioane de planete care pot susține viața acolo, de ce ar fi a noastra singura care sa evolueze o civilizație de inalta tehnologie?…

- Femeia din Alba suspecta de botulism, dupa ce a consumat o salata cu peste din conserva, a fost transferata, miercuri, cu un elicopter la un spital din Oradea, unde i s-a si administrat ser antibotulinic. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…