Medicii de familie au primit doar jumătate din dozele de vaccin antigripal solicitate Alte aproximativ 30.000 de doze au ajuns la Iasi la inceputul acestei saptamani, ceea ce inseamna ca deja a fost facuta repartizarea lor la cabinetele medicilor de familie. Reamintim ca circa 30.000 de doze de vaccin antigripal au ajuns la Iasi ca prima transa pentru imunizarea impotriva gripei de sezon a personalului medico-sanitar din unitatile medicale, si tot in luna octombrie judetului nostru au fost distribuite inca 30.000 de doze la medicii de familie. (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Lipsa vaccinului antigripal din cabinetele medicilor si din farmacii devine deja o problema la nivel national, in conditiile in care noiembrie este ultima luna propice pentru vaccinare. Potrivit statisticilor, numarul celor care vor sa se vaccineze anul acesta este de cinci ori mai mare decat oferta…

- 11.000 de doze de vaccin antigripal au ajuns, miercuri, la sediul Direcției de Sanatate Publica (DSP) Alba și vor fi distribuite medicilor de familie din județ, in cel mai scurt timp, pentru imunizarea populației, au anunțat reprezentanții instituției. Aceasta este a treia tranșa pe care DSP Alba a…

- Ziarul Unirea DSP Alba: Alte 11.000 de doze de vaccin antigripal vor fi distribuite medicilor de familie din județul Alba Alte 11.000 de doze de vaccin antigripal au ajuns, miercuri, la sediul Direcției de Sanatate Publica (DSP) Alba și vor fi distribuite medicilor de familie din județ, in cel mai scurt…

- Medicii de familie semnaleaza un interes crescut al pacientilor pentru administrarea vaccinului antigripal, multi fiind chiar dispusi sa il achizitioneze din farmacii, unde insa stocurile s-au epuizat. Produsul repartizat gratuit de minister nu poate fi administrat copiilor mai mici de 3 ani.

- Medicii de familie au inceput sa primeasca vaccinul antigripal. Se plang insa ca sunt prea putine fata de cate au nevoie, asa ca trebuie sa aleaga pe cine imunizeaza gratuit. Autoritatile ii linistesc pe doctori si pe pacienti. Au fost livrate doar 550 de mii de doze.

- Primul lot de vaccin antigripal s-a epuizat, sustin unii dintre medicii de familie. Desi sezonul racelilor si gripelor a inceput, primul lot de vaccin gripal s-a dovedit a fi insuficient. Chiar daca anul acesta Ministerul Sanatatii a cumparat cu 200.000 de doze mai mult fata de anul trecut. Medicii…

- La Suceava a ajuns cea de-a doua tranșa de vaccin antigripal de la Ministerul Sanatații, pentru imunizarea gratuita a persoanelor cu risc ridicat de imbolnavire. Șefa DSP, medicul Liliana Gradinariu a comunicat ca s-au mai primit 17.830 de doze, dupa ce intr-o prima etapa s-au repartizat 1.740. Ea a…

- Direcția de Sanatate Publica (DSP) Alba primește, de la Ministerul Sanatații, in acest sezon, in patru tranșe, 33.030 de doze de vaccin impotriva gripei, care vor ajunge, in mare parte, la medicii de familie pentru imunizarea populației, dar și in spitale pentru personalul medical. La mijlocul lunii…