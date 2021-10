Stiri pe aceeasi tema

- Medicii de la un spital din Lituania a anunțat vineri ca au gasit in stomacul unui barbat mai mult de un kilogram de diferite obiecte metalice mici, printre care cuie si suruburi, noteaza AFP, citata de Agerpres și G4media . Omul a inceput sa inghita obiecte metalitice timp de mai multe saptamani, dupa…

- Un chirurg kosovar a scos cu succes un telefon mobil din stomacul unui detinut, in urma unei interventii la o clinica din Pristina, relateaza AFP. Pacientul anonim, care se plangea de mai multe zile de dureri de stomac, a fost transportat saptamana trecuta la Sectia de Gastroenterologie a Centrului…

- In vreme ce nationala feminina de baschet 3x3 a Romaniei a ajuns cu bine la Tokyo, unde va participa in premiera la Jocurile Olimpice, tinerii reprezentanti ai baschetului 3x3 autohton intra, in acest sfarsit de saptamana, la Klaipeda (Lituania), in „focurile” Conferintei Europa 2 din cadrul FIBA 3x3…

- Cele mai importante scumpiri ale locuintelor din primul trimestru au fost inregistrate in Estonia, Danemarca, Lituania, Cehia, Luxemburg, Ungaria, Olanda, Bulgaria, Slovenia, Suedia si Romania, arata datele publicate joi de Oficiul european pentru Statistica (Eurostat).

- Vica Blochina (45 de ani) a dezvaluit in mediul online ca un membru din familia ei s-a stins recent din viața. Pe Instagram, vedeta a publicat intai o fotografie cu o lumanare pe un fundal negru, iar apoi o imagine in care apare alaturi de bunica ei. Vica Blochina, in doliu. Un membru de-al familiei…