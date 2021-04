Medicii au ajuns la epuizare! NU mai sunt locuri în spitalele din țară Se fac schimbari majore in spitalele din tara, pentru ca situatia din sectiile de Terapie Intensiva este dramatica. In acest moment, 1456 de bolnavi de COVID-19 sunt internati la ATI – cel mai mare numar de la inceputul pandemiei. Ca urmare, managerii incearca sa ia masuri pentru a mari capacitatea de internare. Cadrele medicale se lupta si pentru ca pacientii care nu pot fi tratati imediat sa primeasca ingrijiri de specialitate chiar si in ambulanta. Medicii spun ca sunt epuizati. ”Speram sa trecem peste valul 3, peste acest moment in care lucrurile nu arata foarte bine. Eu cred ca in 6-8 saptamani,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

