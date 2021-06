Medici sancționați pentru cheltuieli imaginare. Acuzații de furt de date de identitate Mai mulți medici din Iași au primit amenzi uriașe dupa ce au fost prinși ca faceau raportari fictive. Aceștia foloseau datele de pe cardurile de sanatate ale persoanelor decedate pentru a putea deconta diverse sume, pe care ulterior și le insușeau. Unul dintre medici este acuzat ca fura date de identitate, dupa ce chema fete la interviuri de angajare. Acesta folosea informațiile pentru a deconta servicii medicale, care in realitate nu se aveau loc. Acesta a primit cea mai mare amenda, de aproximativ 40.000 de lei. Potrivit Realitatea, neregulile au fost descoperite de reprezentanții Casei Județene… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

