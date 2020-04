Ajutor financiar si material de peste doua milioane de lei de la Patriarhia Romana

Un ajutor financiar si material in cuantum de 2.644.807 lei a fost acordat de Patriarhia Romana, in perioada 6 10 aprilie, persoanelor varstnice si sarace, bolnave sau cu dizabilitati, celor aflati temporar in izolare sau in carantina,… [citeste mai departe]