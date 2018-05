Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Medicilor de Familie Bucuresti-Ilfov va picheta in cursul zilei de vineri sediul CNAS, a declarat pentru AGERPRES presedintele organizatiei, Sandra Alexiu. "Problema o reprezinta sistemul...

- Dupa zile intregi in care medicii de familie s-au plans ca sistemul informatic e blocat si, deci, si activitatea lor, Casa Nationala de Asigurari de Sanatate (CNAS) vine cu o prima reactie, in care nu da nicio explicatie pentru blocaj, dar asigura ca...

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate le-a cerut astazi furnizorilor de servicii de sanatate sa trateze in continuare cu toata responsabilitatea problemele medicale ale asiguratilor si sa nu amane acordarea tratamentelor necesare acestora, in condițiile

- Casa Nationala de Asigurari de Sanatate cere, joi, furnizorilor de servicii de sanatate sa trateze responsabil problemele medicale ale asiguratilor si sa nu amane acordarea tratamentelor necesare acestora, avand in vedere fluctuatiile aparute in functionarea sistemului informatic.

- Ancheta de amploare in Romania! Procurorii DIICOT au efectuat, ieri, 68 de perchezitii domiciliare in toate judetele, inclusiv in Bucuresti, intr-un dosar in care mai mulți medici și asistenti medicali, in special din Targu-Mureș, sunt banuiți ca ar fi falsificat in mod repetat inscrisuri…

- Citostaticele lipsesc de la Institutul de Oncologie Iasi, deși exista pe stoc, de aceea Avocatul Poporului s-a sesizat din oficiu, iar sesizarea vizeaza posibila incalcare a art. 34 din Constituția Romaniei privind dreptul la ocrotirea sanatații. Ziarul de Iași a publicat, in 11 aprilie 2018, articolul…

- Anunt de ultima ora de la CNAS! Ii afecteaza pe toti romanii! Ce se va intampla de anul acesta cu cardurile noastre de sanatate? CNAS a anuntat ca toti romanii vor primi alte carduri de sanatate in decursul acestui an, cele vechi fiind anulate chiar daca au fost deja revendicate. Cu toate ca unii romani…

- Bolnavii de epilepsie din Romania refuza, in mare parte, sa apeleze la Casa Naționala de Asigurari de Sanatate – CNAS. Dorința acestora ar fi provocata de lipsa de toleranța și ințelegere a societații.