- Medicamentul cu anticorpi dezvoltat de compania Eli Lilly & Co a primit din partea autoritaților de reglementare americane autorizație de utilizare de urgența, pentru tratarea cazurilor ușoare și moderate de Covid, informeaza Hotnews. Potrivit sursei citate, in acest fel se largește accesul la un tratament…

- Aprobarea data de autoritatea americana de reglementare in domeniul sanatatii pentru folosirea Remdesivir la tratarea pacientilor spiralizati a avut loc joi, chiar daca Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a afirmat saptamana trecuta ca medicamentul nu a avut un efect substantial asupra duratei de…

- Gigantul american Eli Lilly a anunțat miercuri ca a depus la Administrația pentru Alimente și Medicamente (FDA) din SUA o solicitare pentru utilizarea de urgența a tratamentului sau experimental pentru Covid-19, scrie Reuters.Separat, producatorul de medicamente a precizat ca datele dintr-un nou studiu…

- Administrația americana pentru Alimente și Medicamente (FDA) a emis, duminica, o autorizație de utilizare de urgența pentru plasma convalescenta pentru a trata Covid-19, scrie CNN. Motivarea oficiala este ca „beneficiile cunoscute și potențiale ale produsului depașesc riscurile cunoscute și potențiale…