Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de Covid-19 a facut ca vacanțele de Revelion in strainatate sa se ieftineasca in acest an cu 25% in medie. Pentru ca turiștii amana cat pot de mult decizia de a pleca in vacanța, rezervarile pentru Revelion s-au decalat, potrivit Mediafax.Pandemia i-a determinat pe turoperatorii mari…

- Toate spitalele din Romania trebuie sa se pregateasca sa primeasca pacienti cu COVID-19, a declarat joi ministrul Sanatatii, Nelu Tataru. El a spus ca toate unitatile medicale trebuie sa aloce 10- din paturile de terapie intensiva si 15- din celelalte locuri pentru bolnavii infectati cu coronavirus.…

- Spitalele din Capitala iau masuri exceptionale de extindere a internarii bolnavilor infectați cu COVID-19, din cauza cresterii ratei de incidenta a cazurilor, cumulata la 14 zile, precizeaza Mediafax. Directia Generala de Sanatate Publica a Municipiului Bucuresti (DGSPMB) a trimis miercuri seara catre…

- Pandemia de Coronavirus a cunoscut o evoluție atipica in Romania. Cu un debut moderat, Coronavirusul a dezvoltat o rata de raspandire foarte rapida pe parcusul verii și cu atat mai mult la inceputul toamnei, odata ce școlile au fost redeschise. In...

- Județul Argeș era la inceputul lunii august cel mai afectat din țara in privința numarului de infectari zilnice, intrecand chiar și Bucureștiul. In data de 2 august, in Argeș se inregistrau 100 de cazuri de COVID-19. La mai mult de o luna de atunci, in data de 21 septembrie, județul Argeș inregistreaza…

- Pandemia de coronavirus se va termina in 2023, iar "intr-un timp nu foarte indepartat" toate spitalele din Romania vor deveni spitale COVID, estimeaza managerul Institutului "Matei Bals" din Capitala, Adrian Streinu Cercel. El spune ca la sectia de terapie intensiva de la "Matei Bals" sunt internati…

- La mai bine de șase luni de la declanșarea pandemiei de Covid-19 in Romania, reprezentanții Spitalului Clinic C.F. Timișoara fac un bilanț al activitații. Spitalul CFR a fost inclus, inca din 6 martie, in rețeaua de spitale suport Covid-19. Medicii din cadrul spitalului CFR au primit, intr-o prima faza,…

- Comisia Europeana a lansat miercuri o noua versiune a SELFIE, un instrument care ajuta scolile sa valorifice tehnologiile digitale pentru predare si invatare, informeaza un comunicat al Reprezentantei Comisiei Europene in Romania. In contextul in care scolile incep sa se redeschida in…