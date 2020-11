Stiri pe aceeasi tema

- Inca din 2002, in fiecare an, in a treia joi a lunii noiembrie este marcata „Ziua nationala fara tutun”, avand drept scop constientizarea pericolului permanent la care suntem expusi atunci cand alegem sa fumam.

- Autoritațile franceze pregatesc o varianta de lockdown de lunga durata, care sa țina probabil pana cand vaccinul anti-covid va incepe sa iși faca efectul. Premierul francez, Jean Casteux a declarat ca „Va trebui sa traim cu virusul mult timp” și de aceea guvernul lucreaza la un set de reguli care vor…

- Virusul SARS-CoV-2 se raspandeste mai rapid in prezent decat in primavara, in faza initiala a pandemiei, a afirmat vineri epidemiologul Arnaud Fontanet, consilier stiintific al guvernului francez, emitand unul din cele mai puternice avertismente de pana acum cu privire la amploarea valului care a…

- Masurile includ inchiderea școlilor, barurilor și cluburilor, dar și restricționarea restaurantelor la activitațile de livrari la domiciliu și oferirea mancarii la pachet.Gradinițele vor ramane deschise și vor fi prevazute dispoziții speciale pentru copiii lucratorilor din sectoarele critice de activitate.…

- Cristiano Ronaldo (35 de ani) a ajuns la 100 de goluri pentru naționala Portugaliei, record absolut in Europa! Starul lui Juventus devine astfel primul fotbalist european care atinge aceasta borna dupa reușita din meciul contra Suediei (runda a doua din Liga Națiunilor). Cristiano Ronaldo a deschis…

- Erling Haaland, doua goluri și un assist la Belfast, 5-1 cu Irlanda de Nord, a inscris primele sale trei goluri la naționala Norvegiei in doua meciuri de Nations League. Dupa un sezon in care a lasat Europa fara respirație, marcand 44 de goluri in 40 de meciuri la nivel de club, inclusiv 10 in Liga…