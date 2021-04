Stiri pe aceeasi tema

- Raluca Turcan considera ca trebuie existe unitate in privința salariului in plata care se calculeaza pentru toate categoriile socio-profesionale.„Am solicitat tuturor ministerelor de linie sa prezinte propria viziune in privința salarizarii in sistemul public plecand de la niște principii pe care Ministerul…

- Inca doua persoane județul Gorj si-au pierdut viata dupa ce s-au infectat cu coronavirus. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 867 de persoane in carantina la domiciliu/locația declarata si 7.424 de persoane confirmate cu COVID-19, din care 6.754 de persoane sunt vindecate,…

- Ministrul Muncii, Raluca Turcan, spune ca nivelul sporurilor este de 85% din venituri in sanatate și justiție. Ea precizeaza ca aceste sporuri „nu pot fi tratate cu ușurința”, avand in vedere ca medicii sunt in prima linie a luptei impotriva COVID-19. „Per total cheltuieli salariale, in momentul de…

- Sistemul nervos este locul de unde pornesc și unde sunt primite influxurile nervoase, este „centrul de comanda” care controleaza acțiunile și senzațiile fiecarei parți din organism, coordoneaza gandirea, emoțiile și memoria. Sistemul nervos poate fi comparat cu o retea complexa de nervi si celule…

- Vaccinul anti-COVID a fost așteptat ca painea calda, cum ar spune romanul, de catre toate statele lumii. Pana in prezent, au fost distribuite peste 63 de milioane de doze de vaccin , Israelul fiind fruntaș la vaccinarea populației, inclusiv la...

- În ultimele 24 de ore au fost efectuate 707 teste la nivelul județului Cluj, fiind confirmate pozitiv 88 de persoane. În ultimeel 24 de ore au fost înregistrate 4 noi decese provocate de COVID-19. - Rata incidentei pe judetul Cluj :…

- Inca doua persoane au murit de coronavirus in județul Gorj. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 798 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata;5354 persoane confirmate cu COVID-19 din care: 4965 persoane sunt vindecate, externate și la domiciliu, iar 263…

- Direcția de Sanatate Publica Gorj a inregistrat inca un deces din cauza COVID-19. Este vorba de un barbat, in varsta de 45 de ani. Situația epidemiologica, la nivelul județului Gorj, se prezinta astfel: 338 persoane in carantina la domiciliu/locația declarata;5.145 persoane confirmate cu COVID-19 din…