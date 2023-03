Stiri pe aceeasi tema

- Statisticile prezentate de Ministerul de Interne privind actiunile si interventiile care au vizat siguranta publica in cursul anului trecut arata ca politistii au avut peste 800.000 de interventii in urma apelurilor primite prin numarul 112, iar jandarmii au constatat peste 17.000 de infractiuni…

- Intr-o declarație pe rețelele de socializare, familia eroului din "Greu de ucis" sau "Pulp Fiction" a transmis ca este o „ușurare sa aiba in sfarșit un diagnostic clar”. Un mesaj emoționant a transmis Maria Shiver, fosta soție a lui Arnold Schwartzeneger. My heart goes out to Bruce Willis and his…

- Intr-o declarație pe rețelele de socializare, familia eroului din "Greu de ucis" sau "Pulp Fiction" a transmis ca este o „ușurare sa aiba in sfarșit un diagnostic clar”. Un mesaj emoționant a transmis Maria Shiver, fosta soție a lui Arnold Schwartzeneger. My heart goes out to Bruce Willis and his…

- Medicii din UPU sunt jigniți fiindca sunt etichetați dupa modelul doctorului care i-a pus diagnostic Ștefaniei ca e doar “isterica și obeza“ și fata a murit peste cateva ceasuri. Fata a facut stop cardiac de doua ori in jumatate de ora și a doua oara nu a mai putut fi resuscitata. “Am vazut anunțul…

- Sebastian e un tanar de 21 de ani care s-a mutat la Cluj-Napoca pentru a studia arhitectura. In prezent, are nevoie de sprijin financiar, deoarece in toamna anului 2022 a fost diagnosticat cu LHON (neuroretinopatie optica ereditara, cunoscuta și sub numele de neuropatie optica Leber), o boala rara,…

- "Gandul la fiul meu m-a lasat cu inima franta. Stiam ca nu voi putea dansa la nunta lui. Probabil ca nici macar nu-l voi vedea absolvind facultatea." isi incepe barbatul povestea. El a fost diagnosticat cu cancer cerebral in forma terminala. Medicii i-au mai dat doar cateva luni de trait dar acest lucru…

- Medicii unui spital din nordul Ghanei i-au comunicat barbatului, la ultimul consult, ca a ajuns la inalțimea de 2,89 metri.„Cresc odata la trei sau patru luni. Daca nu m-ai vazut de trei-patru luni și ma vezi luna viitoare, o sa observi ca am crescut”, a povestit acesta.Diagnosticat cu gigantism in…

- Statisticile arata ca in Romania, numarul mamelor minore este in crestere in timp ce varsta medie continua sa scada – a ajuns la 15 ani. Se intampla si in judetul Botosani, unde in fiecare luna, o minora devine mama. De la inceputul acestui an, 54 de minore din judetul Botosani au adus pe lume copii.…