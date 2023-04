Medic ORL-ist, reținut pentru luare de mită Un medic primar ORL incadrat la Spitalul CFR din Buzau ar fi fost reținut, astazi, de ofițerii Direcției Generale Anticorupție, dupa ce a fost prins luand mita. Reprezentanții IPJ Buzau nu confirma existența unui astfel de eveniment. Potrivit Șansa News, care citeaza surse oficiale, operațiunea de prindere in flagrant delict i s-ar fi organizat lui … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Sursa articol si foto: reporterbuzoian.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un medic din Craiova a fost retinut de politistii doljeni, fiind suspectat de moartea a patru pacienti, in cazul carora a intervenit chirurgical. Potrivit Inspectoratului de Politie al Judetului Dolj, politistii din cadrul Serviciului de Investigatii Criminale Dolj au retinut, pentru 24 de ore, un barbat,…

- Zilele trecute, un tanar din Vadu Pașii a ajuns in arestul IPJ Buzau, dupa ce nu a oprit la semnalul unui echipaj de poliție din Maracineni, agenții pornind in urmarirea lui. Imediat ce s-a reușit prinderea tanarului, pe raza comunei Vadu Pașii, polițiștii au aflat ca barbatul era sub influența bauturilor…

- Primarul comunei, Claudiu Constantin, a sugerat ca acest craniu ar putea fi al unui barbat disparut in luna decembrie a anului precedent."M-au anuntat cativa localnici ca au gasit ceea ce pare a fi un craniu de om, doar craniul l-au gasit. Ar fi al cetateanului care a disparut acum cateva luni, Ion…

- Reprezentantii angajatilor din invatamant au anuntat ca vor continua si saptamana viitoare pichetarile in tara informeaza Rador.Ieri, ei au denuntat in fata sediilor prefecturilor din Arges, Buzau, Calarasi, Dolj si Prahova faptul ca guvernul nu a venit cu solutiile la revendicarilor lor privind…

- Un politist local din Bucuresti a fost retinut de procurori, fiind acuzat de trafic de influenta si luare de mita. El a cerut bani de la o persoana care construia ilegal intr-o zona protejata din Sectorul 4, fiind prins in flagrant, informeaza News.ro. ”La data de 09.03.2023, intr-o cauza constituita…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Sectia de combatere a coruptiei au dispus punerea in miscare a actiunii penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 02 martie 2023, a inculpatului: DINCA CRISTIAN FLORIAN, profesor universitar in cadrul Universitatii Politehnice Bucuresti…

- Procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie Serviciul Teritorial Timisoara au dispus efectuarea urmaririi penale si retinerea pentru 24 de ore, incepand cu data de 21 februarie 2023, a suspectului RUDOLF CRISTIAN, lector universitar, doctor, in cadrul Universitatii "Babes Bolyai" Cluj Napoca…