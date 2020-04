Primul aparat PCR Real Time a ajuns la Alexandria

Primul aparat PCR Real Time a ajuns la Alexandria in Eveniment / on 03/04/2020 at 18:54 / Vineri după amiază a ajuns în Teleorman primul aparat PCR Real Time, iar în câteva zile probele suspecților de infecție cu SARS-CoV-2 vor fi lucrate în județ, astfel încât timpul de primire a rezultatelor va fi incomparabil… [citeste mai departe]