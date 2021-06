Medic: „Fumatul afectează mai mult vezica urinară decât plămânii” Nu mai este o noutate pentru nimeni faptul ca fumatul dauneaza grav sanatații, dar puțini sunt cei care știu ca acest viciu are un efect negativ mai mare asupra vezicii urinare decat asupra plamanilor. Medicii trag un semnal de alarma cu privire la acest lucru, explicand ca din cauza diferenței de marime dintre cele doua organe, substanțele nocive care duc la apariția cancerului se acumuleaza intr-o cantitate mai mare in vezica urinara. Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

Sursa articol si foto: unica.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cancerul pulmonar a ucis anul trecut 360 de moldoveni. Medicii susțin ca principala cauza este fumatul. In ultimii opt ani, numarul fumatorilor a scazut cu aproape zece la suta, insa autoritațile din sanatate trag un semnal de alarma, tot mai mulți sunt tineri.

- Metoda inedita pusa in aplicare de catre medicii de la Institutul Mamei și Copilului din Chișinau. Femeile insarcinate care au suferit o forma grava de infecție și s-au tratat sunt incurajate sa cante pentru a-și restabili plamanii afectați de Covid, transmite TV8. Femeile insarcinate din…

- Autoritatile sanitare au descoperit al treilea caz cu mutatia care ar putea afecta eficacitatea vaccinurilor si care face ca virusul SARS-CoV-2 sa se transmita mai usor. Deja sint peste 1.100 de infectari confirmate cu tulpini noi. 150, numai in ultima saptamina. Medicii spun ca vaccinarea rapida este…

- Un spital din Chișinau iși pune pacientele insarcinate care au avut COVID-19 sa cante pentru creșterea capacitații pulmonare.Medicii spun ca aceasta este cea mai buna metoda de a-și reface plamanii afectați.Astfel, femeile insarcinate care au suferit o forma grava a bolii și s-au vindecat sunt incurajate…

- Ce este incontinența urinara?Incontinența urinara reprezinta pierderea controlului vezicii urinare sau imposibilitatea de a controla urinarea, cu creșterea frecvenței acesteia. Este o afecțiune des intalnita, care poate varia de la a fi o problema minora la ceva care va afecteaza foarte mult viața de…

- O femeie din Cluj a incetat din viața la doua luni de la rapelul Pfizer. Aceasta și-a gasit sfarșitul in secția de Terapie Intensiva. Ce au descoperit medicii in plamanii ei și care sunt explicațiile lor in urma tragicului eveniment? Caz Cluj: o femeie a murit in secția ATI la doua luni de la rapel…

- O japoneza ai carei plamani au fost puternic afectați de infecția cu Covid-19 a fost beneficiara primului transplant la plamani de la un donator in viața, realizat de medicii din Japonia, relateaza CNN . Femeia a fost supusa unei operații care a durat nu mai puțin de 11 ore, realizata de o echipa de…

- Sindromul PIMS. Afecțiunea post-covid care afecteaza copiii. Medicii trag un semnal de alarma ATP Motors. Campanii de nerefuzat. Noi iți gasim soluția! AGASTIA SERV – Descopera ofertele de nerefuzat FORD Oferte de nerefuzat 2021 Un nou sindrom lovește copiii și adolescenții care au fost infectați cu…