Managerul spitalului de Boli Infectioase din Iasi, medicul Florin Rosu, a declarat, sambata noapte, ca lupta cu virusul a fost pierduta la Iasi, in conditiile in care ambulantele cu bolnavi asteapta la rand, iar spitalele au epuizat resursele disponibile. “Lupta cu virusul SARS-CoV-2 a fost pierduta. Toate unitatile sanitare impreuna cu Unitatile si Compartimentele Primiri Urgente au pus la dispozitie maximul resurselor umane si financiare, mai putin Spitalul Militar, care, in nici unul dintre valurile pandemice nu si-a facut simtita prezenta”, a declarat medicul Florin Rosu. In curtea spitalului,…