Medic, despre DEZASTRUL COVID-19 din România: Am scăpat totul…

Emilian Imbri a vorbit despre dezastrul in fața caruia se afla Romania. Acesta a avertizat ca daca romanii nu vor respecta in continuare regulile de prevenție - masca, distanțare, ca „la un moment dat nu mai conteaza variantele. (...) Conteaza ca datorita modului nostru de a ne comporta și faptul ca ne-am obișnuit cu Delta, (…) ne-am obișnuit cu numarul de morți, ne-am obișnuit cu faptul ca exista aceasta tulpina”.Medicul a lansat in același timp și acuzații catre autoritați pentru ca nu sunt preocupate cu adevarat de epidemia din Romani, ci de „jocuri politice” prin care sa-și asigure popularitatea.„Cine…