Medic, despre al treilea val: Va fi diferit. Multe cazuri la tinerii nevaccinați Tot mai multi specialisti in sanatate vorbesc despre pericolul aparitiei celui de-al treilea val al pandemiei de coronavirus, mai ales in contextul raspandirii noilor variante mai contagioase ale virusului. Medicii atrag insa atentia ca acest nou val ar putea fi diferit de cele doua prin care am trecut pana acum, in sensul in care cei mai afectati de infectie ar putea fi tinerii. Asta pentru ca persoanele in varsta si cele din categoriil (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Medicii și experții in sanatate publica spun ca in valul al treilea al pandemiei de COVID-19 vor fi mai afectați tinerii.Radu Țincu - medic ATI la Spitalul Floreasca din București: ”Cred ca va fi un al treilea val diferit fața de cele din 2020, pentru ca atunci aveam toata populația expusa riscului.…

- Medicii avertizeaza ca urmatorul val al pandemiei de COVID-19 va fi altfel decat cele anterioare si ca populatia tanara va fi mai expusa imbolnavirii, pentru ca nu a fost inca vaccinata.

- Romania s-a apropiat astazi de pragul de 4 mii de infectari intr-o singura zi. Este cel mai mare numar de cazuri noi din ultima luna. De astazi, autoritațile au inclus și focarele in raportarea zilnica. Iar specialiștii avertizeaza ca vine valul al treilea al epidemiei.

- Fondatoarea Asociatiei Copiilor si Tinerilor Diabetici Mures (ASCOTID), Rodica Molnar, a declarat, luni, ca membrii organizatiei sunt indignati ca persoanele cu boli cronice nu au putut sa se vaccineze impotriva COVID-19, deoarece nu au putut sa se inscrie pe nicio platforma, potrivit Agerpres.…

- In Madrid, mai mult de jumatate de milion de cetateni din 18 zone sanitare (capitala spaniola este impartita in asa numite zone administrative sanitare - 286 de astfel de zone) si cinci municipii ale comunitatii autonome nu vor putea intra si iesi din aceste zone incepand de luni decat cu motive justificate.Decizia…

- Medicii spun ca astfel de cazuri nu sunt singulare chiar si in conditiile in care, in familie, izolarea nu poate fi perfecta pentru ca au spatii comune si exista riscul de infectare."Sunt doua situatii care pot fi luate in discutie. Prima este cea in care imunitatea celorlalti membri ai familiei este…

- "Mai mult...noi restricții sunt necesare ...trebuie sa prevenim cu orice preț un al treilea val pentru ca acesta ar fi devastator, mai ales in ce privește pierderea de vieți oemenești”, a afirmat Conte. Declarația sa vine in contextul in care, dupa relaxarea unor masuri antiCovid, italienii au inceput…

- Managerul Institutului "Marius Nasta", Beatrice Mahler, a declarat vineri, pentru Agerpres, ca decembrie este o luna "de risc" in ceea ce priveste infectia cu noul coronavirus , avand in vedere evenimentele care au loc in aceasta perioada. "In luna decembrie au fost si vor fi mai multe momente care…