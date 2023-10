Stiri pe aceeasi tema

- Lucrarile de execuție a Centrului de Comanda Integrat pentru Situații de Urgența Maramureș evolueaza in ritm alert. Practic, se inființeaza un dispecerat integrat pentru situații de urgența prin extinderea cladirii SMURD de pe strada Vasile Lucaciu. „In aceste zile, am efectuat o vizita de lucru pe…

- La data de 29 septembrie a.c., o delegatie a Republicii Federale Germania la Bucuresti a efectuat o vizita de lucru la sediul Centrului de Tranzit in Regim de Urgenta Timisoara CTU . Potrivit IGI, delegatia a fost formata din Katrin Goring, vicepresedinta Parlamentului Republicii Federale Germania;…

- Orașul Titu va beneficia in curand de unul dintre cele mai moderne centre culturale din județul Dambovița! In aceasta perioada se lucreaza de zor la construcția cladirii care va ajunge sa fie una de nivel european. Primarul orașului Titu, Traian Niculae, a tras din greu, din punct de vedere al documentației,…

- Majoritatea romanilor considera ca lucrurile in Romania se indreapta mai degraba intr-o directie gresita, potrivit unui sondaj al Centrului de Sociologie Urbana si Regionala (CURS) publicat duminica.

- Ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, a semnat, marți, contractul pentru construirea Centrului de Mari Arși in cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din București, iar lucrarile vor incepe in prima saptamana din septembr

- Ministrul Sanatatii Alexandru Rafila a semnat, marti, contractul pentru construirea Centrului de Mari Arsi in cadrul Spitalului Clinic de Urgenta pentru Copii „Grigore Alexandrescu” din Bucuresti, iar lucrarile vor incepe in prima saptamana din septembrie, anunta institutia. Investitia are o valoare…

- In aceasta seara la ora 20.00, a avut loc o ședința extraordinara in format hibrid a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența Suceava, pe ordinea de zi figurand aspecte procedurale privind relocarea beneficiarilor Centrului rezidențial destinat persoanelor varstnice – Centrul social Herzog Franz…

- Un accident de circulatie soldat cu ranirea a 5 persoane, intre care un copil de 6 ani, s-a produs vineri, pe DN21, in evenimentul rutier fiind implicate 3 autoturisme, informeaza ISU Ialomita, potrivit obiectiv.net .Este vorba despre 4 adulți și un minor de aproximativ 6 ani. Este mobilizare masiva…