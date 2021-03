Specialistul spune ca in prezent, dupa un an de pandemie COVID-19, in Romania s-au format doua tabere, una compusa din "cei care incearca sa mai apere ce putem sa aparam, ca sa nu murim foarte mulți" si o alta "alcatuita din virus și aliații lui", potrivit b1.ro. Bucureștiul va fi carantinat! Ministrul Voiculescu nu are nicio indoiala „Sigur ca a inchide Capitala ar fi un lucru bun. Nu numai Capitala, ci și alte orașe, dar știți cum ar fi un lucru bun? Daca termenul de carantina ar fi ințeles de catre cei care vor incerca sa il aplice. Nu va incerca nimeni sa aplice. Termenul respectiv…