Stiri pe aceeasi tema

- Edi Rama, premierul Albaniei, a venit cu o propunere controversata, in discursul ținut la South East Media Forum al OSCE . Oficialul a cerut reglementari stricte și limitari ale libertații de expresie in presa online. Premierul albanez a comparat situația actuala cu cea din timpul propagandei naziste.…

- O aeronava C-27J Spartan a Fortelor Aeriene Romane, configurata pentru misiuni medicale, a efectuat, vineri, 8 octombrie, o misiune de transport umanitar, pe ruta București – Targu Mureș, a trei pacienți infectați cu virusul SARS-CoV-2, aflați in stare grava, a informat biroul de presa al MApN. Echipa…

- Membrii Comisiei parlamentare pentru controlul activitatii SRI va propune modificari legislative prin care primarii sa fie beneficiari de informatii de la Servicii, la fel ca prefectii si presedintii consiliilor judetene. Potrivit unui comunicat de presa al Camerei Deputatilor, membrii Comisiei SRI…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat, miercuri, Hotararea numarul 80 prin care se propune prelungirea starii de alerta și a masurilor necesar a fi aplicate pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu menținerea masurilor adoptate in…

- Romania este din nou in atenția principalelor publicații de presa internationale, care scriu despre incendiul de la spitalul din Constanta, de vineri, soldat cu noua morti bolnavi de covid-19, a treia tragedie de acest fel in Romania in mai putin de un an. Reuters, ABC News, AP News, AFP, RadioFreeEurope…

- Circulația trenurilor de metrou este blocata, miercuri, in stația Eroii Revoluției, din cauza unei avarii la alimentarea cu energie electrica. A fost afectat iluminatul normal, a anunțat Metrorex intr-un comunicat de presa. Pentru siguranța calatorilor aflați la metrou, s-a dispus circulația trenurilor…

- Comitetul Judetean pentru Situatii de Urgenta (CJSU) Ilfov a decis aplicarea unor noi masuri anti-COVID in localitatile Branesti si Domnesti, unde rata de incidenta a COVID-19 cumulata la 14 zile a depașit pragul de 2 la mie. Noile masurile vor intra in vigoare de joi, 16 septembrie, la ora 00:00. Printre…

- Legea așa-numita anti-LGBT din Ungaria ar putea fi adoptata și in Romania, pentru ca normalitatea sa defineasca viitorul, nu bizareriile. Deputatul Zakarias Zoltan, lider al Partidului Popular Maghiar din Transilvania (PPMT), va depune un proiect de lege intitulat ”pentru protecția copiilor” similar…