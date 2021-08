Stiri pe aceeasi tema

- Societatea Ornitologica Romana (SOR) lanseaza campania „PETlican”, care isi propune reducerea cantitatii de plastic din Delta Dunarii prin promovarea unui comportament responsabil fata de colectarea deseurilor si cunoasterea biodiversitatii din zona, informeaza Agerpres . Potrivit unui comunicat transmis…

- Pete Parada, bateristul trupei rock americane The Offspring a anuntat pe retelele sociale ca a fost dat afara din trupa pentru ca nu se vaccineaza impotriva COVID-19, relateaza Variety miercuri. Parada a declarat ca va fi inlocuit in viitorul turneu si ca a fost anuntat sa nu se prezinte la…

- Beijingul acuza BBC ca ar fi pus la cale o campanie prelungita de fake news și afirmând ca compania britanica este „natural nepopulara” în rândul populației chineze, din cauza reportajelor despre inundații. Mesajul, transmis de purtatorul de cuvânt al Ministerului…

- Marii operatori de retele sociale unda circula dezinformarea despre vaccinuri "omoara oameni", a acuzat, vineri, presedintele american Joe Biden, noteaza AFP. "Ei omoara oameni. Singura pandemie pe care o avem afecteaza persoanele care nu sunt vaccinate. Ei omoara oameni", a raspuns el, in…

- Nicusor Dan anunta pe pagina de facebook ca de luni seara incepe al patrulea tratament anti-tantari din acest sezon, urmand a se interveni intre orele 10 seara si 5 dimineata, cu circa 20 de utilaje.

- Ziua Internaționala a iei este marcata astazi. Mai multe reprezentanți ai ambasadelor RM, politiceni și angajați ai unor instituții și-au scos iile din cufar și s-au afișat pe rețele de socializare. Din Japonia sau Marea Britanie, au indemnat conaționalii sa imbrace astazi bluza romaneasca și sa o parte…

- Diana Rusu, expert in inovare si dezvoltare in cadrul Institutului Universitar European, vorbeste despre sansele Romaniei de a-si digitaliza cele mai importante servicii, inclusiv cele publice, in contextul in care un program adoptat la nivelul UE urmareste folosirea de catre companii a inteligentei…

- La nici 24 de ore dupa ce i-a jignit pe jurnaliștii care insistau cu intrebari legate de Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR) pe holurile Parlamentului, premierul Florin Cițu a cerut sprijinul presei pentru promovarea unei noi campanii de vaccinare, mai “galagioase”, in care el insuși este…