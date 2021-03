Stiri pe aceeasi tema

- Miniștrii britanici au decis sa „echilibreze bilanțul pe spinarea oamenilor care mor de foame în Yemen”, lucru ce va duce la moartea a zeci de mii de persoane și va aduce prejudicii influenței globale a Marii Britanii, acuza directorul Biroului pentru Probleme Umanitare al ONU, potrivit…

- Vaccinul impotriva COVID-19 dezvoltat de Universitatea Oxford si de compania AstraZeneca are eficacitate similara impotriva noii tulpini COVID depistata in Marea Britanie ca si impotriva variantelor aflate anterior in circulatie, a anuntat vineri universitatea britanica, transmite Reuters, citata de…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența (CNSU) a adoptat o hotarare prin care se schimba regulile pentru cetațenii care au fost imunizați impotriva coronavirusului. Cei care au primit și cea de-a doua doza de vaccin anti-Covid-19 nu mai sunt obligați sa stea in carantina atunci cand vin in Romania.…

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca autoritațile britanice au luat noi masuri pentru intrarea in Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, in contextul pandemiei. Noile masuri vor intra in vigoare vineri, ora 4:00 a.m. Astfel, conform informațiilor comunicate public de autoritațile…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca autoritatile franceze au facut publice noile conditii de control sanitar aplicabile transportatorilor rutieri la intrarea pe teritoriul francez din Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord. Astfel, arata MAE, referitor la obligativitatea prezentarii…

- Comitetul Național pentru Situatii de Urgenta a adoptat Hotararea Nr.61 prin intermediul careia s-a decis suspendarea zborurilor spre/dinspre Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord. Totodata, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord a intrat pe lista galbena pentru care se instituie…