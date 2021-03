Mediastandard.ro: Avertisment al medicilor din Paris, publicat în presa franceză: "Știm deja că resursele noastre sunt limitate" ​​Publicația Le Journal du Dimanche a prezentat duminica o scrisoare semnata de zeci de doctori care lucreaza în spitalele din zona Parisului. Cadrele medicale avertizeaza cu privire la capacitatea scazuta a sistemului medical de a face fața la numarului din ce în ce mai mare de pacienți. În articol, semnatarii afirma ca resursele limitate îi vor obliga sa &"prioritizeze pacienții pentru a salva cât mai multe vieți posibil&", indiferent daca sufera sau nu de Covid-19. “Nu am mai vazut niciodata o astfel de situație, nici în timpul celor mai grave atacuri… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

