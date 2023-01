Stiri pe aceeasi tema

- A fost sarbatoare mare in familia lui Cristi Borcea! Valentina Pelinel, soția fostului președinte executiv și acționar al clubului Dinamo, a implinit frumoasa varsta de 42 de ani. Iata ce imagine induioșatoare a publicat aceasta pe contul de Instagram.

- Emi de la Noaptea Tarziu și partenera lui de viața, Madalina, au luat decizia de a se muta in casa la care au visat dintotdeauna, iar Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene, are toate detaliile. Ei bine, iata ca artistul s-a lasat pe mana iubitei lui și a lasat-o pe ea sa puna la punct toate…

- Directorul Institutul Inimii de la Kiev a postat pe rețelele de socializare un clip video in care un grup de chirurgi opereaza inima unui copil, in timp ce alții țin lanterna pe baterii.Acesta a scris in postare ca peste Ucraina a venit "lumea rusa", care a vizitat și Institutul Inimii, unde sunt tratați…

- O femeie in varsta de 70 de ani, din Hoghilag, județul Sibiu, a murit, duminica seara, lovita de un microbuz de transport marfa. Șoferul și-a vazut de drum dupa accident și a fost gasit de polițiști la domiciliu.

- Un barbat de 53 de ani din Falticeni, județul Suceava, s-a sinucis la sfarșitul saptamanii trecute intr-un mod șocant și meticulos, lasand chiar doua bilete prin care iși anunța intenția și motivele.

- Mulți romani prefera sa arunce gunoiul pe marginea drumului, majoritatea o fac din comoditate sau din simpla nesimțire. Drumarii din Covasna, spre exemplu, strang saptamanal saci cu ceapa, cartofi, varza, sfecla in diverse stadii de putrefacție. Cei de la DRDP Brașov atrag atenția celor care scapa…

- 12 persoane au fost reținute in dosarul batranilor inșelați de așa ziși medici de biorezonanța de la o clinica din București. Suspecții le vindeau oamenilor in varsta aparate și de 5 ori mai scumpe decat prețul real din piața. Victimele presupusei inselaciuni erau mintite de reprezentanții unei clinici…

- Fostul internațional Cristi Dulca (50 de ani) este invitatul din aceasta saptamana al emisiunii „Prietenii lui Ovidiu”. Emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” este difuzata de la ora 20:00. Poate fi urmarita pe pe site-ul www.GSP.ro, pe pagina de Facebook a Gazetei (link AICI), pe contul de YouTube al Gazetei…