Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al Aliantei Nord-Atlantice, Mircea Geoana, afirma ca grupul de lupta al NATO din Romania condus de Franta a trecut de faza initiala de capabilitate operationala si intr-un orizont scurt de timp o sa fie pe deplin functional. “Grupul de lupta din Romania condus de Franta si…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a cerut vineri ministrului apararii, Serghei Soigu, sa-i prezinte un raport cu propuneri de redesfasurari militare la granitele vestice ale Federatiei, ca raspuns la consolidarile NATO in Europa de Est, transmite AFP, citata de Agerpres. „In ce priveste intarirea frontierelor…

- "Azi numarul de refugiați din Ucraina a ajuns la 2 milioane," a anunțat marți Inaltul comisar ONU pentru refugiați, Filippo Grandi.Today the outflow of refugees from Ukraine reaches two million people. Two million.— Filippo Grandi (@FilippoGrandi) March 8, 2022 Potrivit datelor ONU, 1,2 milioane dintre…

- Romanii au castigat opt medalii la competitia de schi alpin de nivel international FIS Children Trophy. Aceasta competitie a aliniat la start, in zilele de 1-3 martie, in Poiana Brasov, 82 de sportivi din urmatoarele tari: Bulgaria, Ungaria, Slovacia, Grecia, Turcia, Liban si Romania.

- Wizz Air anunța ca ii va sprijini pe refugiații ucraineni, oferindu-le 100.000 de bilete gratuite* pentru toate zborurile catre Europa continentala care decoleaza din țarile invecinate Ucrainei (Polonia, Slovacia, Ungaria, Romania). Wizz Air iși asuma astfel angajamentul sa ii ajute pe refugiați pentru…

- Mai mult de 500.000 de persoane au parasit pana acum Ucraina și au trecut in țarile vecine, dupa ce Rusia a declanșat joi, 24 februarie, razboiul, a anunțat luni șeful Inaltului Comisariat al ONU pentru Refugiati, Filippo Grandi, citat de Associated Press.Cei mai mulți refugiați ucraineni care și-au…

- Jurnalist emerit al Ucrainei și redactor-sef al emisiunilor in limba romana din cadrul filialei din Transcarpatia a CNTV, principala structura media pentru conaționalii din regiunea ucraineana, a comentat, pentru publicația DirectMM, situația din Ujhorod.„La noi e stare de razboi! Sunt cozi la banci,…

- Via Carpatia cuprinde retele de infrastructura rutiera din sapte state: pleaca din Lituania ajunge in Polonia, trece prin Slovacia, Ungaria, Romania, Bulgaria si Grecia. Via Carpatia este un plan transnational de constructie de autostrazi. La el au aderat Lituania, Polonia, Slovacia si Ungaria in 2006.…