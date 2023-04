Stiri pe aceeasi tema

- La finala bulgara a competiției „Turnirul tinerilor fizicieni” – BG IYPT& Workshop, care s-a desfașurat la Sofia intre 19 și 23 aprilie, echipa Romaniei, una din cele noua echipe invitate sa participe la turnir, a reușit sa obțina mult ravnita medalie de aur, care ii deschide drumul pentru participarea…

- Afacerile din industria turismului din Grecia vor putea sa angajeze angajați din țarile terțe pentru a satisface cererile de personal, dupa ce un proiect de lege relevant a fost revizuit pentru a include acest sector, a anunțat guvernul saptamana trecuta.Potrivit presei, Bangladesh, Pakistan,…

- Competiția de atelaje trase de caini se va desfașura, in perioada 11-12 martie, la Sofia. Concursul este internațional, intercluburi, iar țara noastra va fi reprezentata dupa cum urmeaza: Achim Alexandru – membu Snow Wolves Trascau ZlatnaDamaschin Berende – CS Sleddog Bistrita-NasaudLiviu Oroian…

- Arad border policemen discovered on Tuesday 20 migrants from Pakistan and India who attempted to illegally exit Romania, hidden in a van driven by a Romanian heading to France, told Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Politistii de frontiera din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Cenad au depistat, ascunsi intr-o autoutilitara, 22 cetateni din Pakistan, Bangladesh, Nepal și Egipt care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria. Alți patru marocani au coborat dintr-un autoturism in apropierea PTF Cenad…

- In perioada 31 ianuarie pina in 5 februarie, la Sofia, Bulgaria, a avut loc cel de-al 45-lea Concurs Mondial de Frumusețe „Mrs. Universe”. La el au participat peste 130 de țari ale lumii. Republica Moldova nu a participat la concurs. Dar țara noastra nu este uitata datorita compatrioatei noastre – Mrs.…

- Ultima incercare de formare a unui nou guvern la Sofia a esuat marti, ceea ce impune organizarea unor noi alegeri in Bulgaria, la primavara, transmite AFP. Fostul premier Boiko Borisov nu a reusit sa formeze o coalitie, desi partidul sau conservator, GERB, s-a clasat pe primul loc la scrutinul parlamentar…