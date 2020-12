Meci din Liga I amânat de noul coronavirus Liga Profesionista de fotbal a anunțat ca partida dintre FC Viitorul și AFC Hermannstadt din etapa a 12-a a Ligii I a fost amanata din cauza numarului mare de infectați cu COVID-19 (10 jucatori și 5 persoane din staff-ul tehnic) cu care se confrunta gruparea sibiana. Partida, ce ar fi trebuit sa aiba loc duminica, […] The post Meci din Liga I amanat de noul coronavirus appeared first on Radio... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

