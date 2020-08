MEC: Denumirile titlurilor şi calificărilor din învăţământul superior, reglementate prin hotărâre de Guvern Executivul a adoptat, in sedinta de vineri, o hotarare prin intermediul careia sunt reglementate denumirile titlurilor si calificarilor conferite absolventilor invatamantului universitar de licenta, inmatriculati in anul I de studii in anii universitari 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 – 2020 si 2020, transmite AGERPRES . Actul normativ stabileste si nivelurile de calificare corespunzatoare fiecarei calificari. “Prin aprobarea noului act normativ si a nomenclatorului aferent, institutiile de invatamant superior au la dispozitie un instrument de lucru unitar, in vederea completarii diplomelor si… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

