Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei (MDLPA) a virat suma de 134.748.112,60 lei, in vederea decontarii facturilor pentru 213 obiective de investitii realizate prin etapele I si II ale Programului National de Dezvoltare Locala (PNDL). Potrivit unui comunicat al MDLPA transmis vineri, pentru etapa I, a fost platita suma de 19.986.043,83 lei pentru 30 de obiective aflate in executie, iar pentru etapa a II-a - 114.762.068,77 lei pentru 183 de proiecte de investitii. "Am platit astazi facturile PNDL depuse in perioada 24 - 28 mai, urmand ca, pana pe 20 iulie, sa le platim si…