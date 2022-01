Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un nou interviu pentru presa de la Bucuresti, Ilie Bolojan a admis in premiera ca este posibil sa candideze la Presedintia Romaniei. „N-ar fi normal sa exclud si nici nu e cazul”, a declarat Bolojan. „N-ar fi normal sa exclud si nici nu e cazul. Nu exclud. Dar nu asta e problema de acum a Romaniei”,…

- Analiza CSALB Ultimii doi ani de criza au adus modificari importante in profilul consumatorului care se adreseaza Centrului de Soluționare Alternativa a Litigiilor in domeniul Bancar (CSALB). Analiza celor 2.525 de cereri de negociere cu bancile/IFN-urile trimise catre CSALB in 2021 arata ca profilul…

- Curtea de Conturi a Romaniei a pus bazele unei aplicatii informatice care sa integreze seturile de date financiare raportate de toate institutiile publice din Romania catre Ministerul Finantelor, a anuntat luni institutia. "Aceste seturi de date, utilizate exclusiv in analiza interna a institutiei…

- Regiunea Dobrogea din Romania are toate premisele pentru a deveni un pol de dezvoltare a hidrogenului curat, arata o analiza a asociației Energy Policy Group (EPG), think-tank specializat in politici energetice și climatice. Asociația se bazeaza pe potențialul de producere a hidrogenului din…

- Politistii de frontiera de la Aeroportul 'Henri Coanda' din Bucuresti au depistat doi spanioli care au prezentat pentru controlul de intrare in Romania certificate de vaccinare pentru virusul SARS-CoV-2 care nu corespundeau cu datele acestora de identificare, potrivit Agerpres. "In cursul zilei de…

- Un acord cadru de furnizare a 12 elicoptere medii-grele multifunctionale Black Hawk, destinate efectuarii de misiuni de salvare de catre Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta, a fost semnat, marti, la sediul MAI de oficiali din Romania si Polonia, informeaza Agerpres.Valoarea contractului…

- "Aceasta poveste a inceput printr-o prima tentativa de licitatie in anul 2018, dar nu s-a prezentat nimeni, repetata in 2019, tot nu s-a prezentat nimeni, dupa care am schimbat cu colegii de la IGSU modul de desfasurare a licitatiei, intr-o negociere competitiva. S-au prezentat ofertanti importanti.…

- “Companiile cu activitate in Romania, atat start-up-uri, IMM, cat si grupuri de firme sau multinationale, au la dispozitie, pe finalul acestui an, finantari nerambursabile de peste 2 miliarde euro destinate investitiilor directe, reprezentate fie prin finantari europene, fie prin ajutor de stat”, arata…