McDonald’s, mișcare SURPRINZĂTOARE în plină PANDEMIE Compania are acum 5.000 de angajati. ” Premier Restaurants Romania, operatorul lantului de restaurante McDonald’s in Romania, anunta o ampla campanie de recrutare la nivel national in care ofera peste 700 de locuri de munca in toate cele 26 de orase in care este prezent, printre care Bucuresti, Cluj-Napoca, Constanta, Piatra Neamt, Pitesti, Focsani, Satu Mare, Oradea sau Deva. Joburile disponibile in restaurant le permit viitorilor angajati sa lucreze pe diverse pozitii, printre care: lucrator comercial, responsabil cu pregatirea produselor sau servirea clientilor, barista la McCafe, hostess sau… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

