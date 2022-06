Alte 50 de restaurante vor fi deschise luni, a mai precizat Vkusno & tochka. Ziua de duminica reprezinta o zi importanta pentru rusii care indragesc mancarea de tip fast-food, deoarece restaurantele conduse anterior de compania americana se redeschid sub un nou nume marca si cu burgeri redenumiti, la mai bine de trei decenii dupa ce McDonald’s a deschis primul restaurant la Moscova. Relansarea are loc de Ziua Rusiei, o sarbatoare nationala care celebreaza independenta tarii, in aceeasi locatie emblematica din Piata Puskin din Moscova, unde McDonald’s a fost deschis pentru prima data in ianuarie…