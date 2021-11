Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull Racing Honda), a caștigat duminica seara Grand Prix-ul Mexicului, din Ciudad de Mexico, de pe Autodromo Hermanos Rodriguez. Verstappen a plecat de pe locul 3 din grila, dar a trecut in frunte dupa primul viraj. Pe locul doi a terminat rivalul Lewis Hamilton,…

- Pilotul finlandez Valtteri Bottas (Mercedes) va porni din pole position duminica seara in Marele Premiu de Formula 1 al Mexicului, a 18-a etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, pe circuitul 'Hermanos Rodriguez' (4,304 km), noteaza AFP. Pentru Bottas este al treilea pole position din acest…

- Pilotul mexican Sergio Perez conteaza, in anumite circumstante, pe sustinerea echipei Red Bull si chiar a coechipierului sau Max Verstappen, angrenat in lupta pentru titlul mondial in Formula 1, pentru a obtine un succes in fata propriului public, duminica, la Marele Premiu al Mexicului, relateaza…

- Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) a castigat marele Premiu de Formula 1 al Statelor Unite, duminica, la Austin, si si-a marit avansul in clasamentul Campionatului Mondial fata de rivalul sau la titlu, britanicul Lewis Hamilton (Mercedes), clasat pe locul al doilea, informeaza Agerpres.…

- Olandezul Max Verstappen a caștigat Marele Premiu de Formula 1 al Statelor Unite, desfașurat pe pista din Austin, Texas. Pilotul celor de la Red Bull a plecat din pole-position, dar a fost depașit in primul viraj de rivalul in lupta pentru titlul de campion, Lewis Hamilton. Britanicul de la Mercedes…

- Pilotul finlandez Valtteri Bottas (Mercedes) a castigat cursa de sprint desfasurata sambata pe circuitul de la Monza, insa olandezul Max Verstappen (Red Bull), ocupantul locului secund, va fi cel care va pleca din pole position in Marele Premiu de Formula 1 al Italiei, programat duminica, informeaza…

- Olandezul Max Verstappen (Red Bull-Honda), plecat din pole position, a terminat invingator in fata propriului public in Marele Premiu al Olandei la Formula 1, a 13-a etapa a Campionatului Mondial, ce a avut loc duminica pe circuitul de la Zandvoort, el fiind urmat pe podium de pilotii Mercedes, britanicul…