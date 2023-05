Stiri pe aceeasi tema

- Pilotul mexican Sergio Perez a castigat Marele Premiu de Formula 1 al Azerbaidjanului, desfasurat duminica pe circuitul stradal de la Baku, reusind sa-l devanseze pe coechipierul sau de la Red Bull, olandezul Max Verstappen, campionul mondial en titre, care a ocupat locul secund. Fii la curent…

- Pilotul mexican Sergio Perez (Red Bull) a castigat prima cursa de sprint din actuala editie a Campionatului Mondial de Formula 1, desfasurata sambata dupa-amiaza pe strazile din Baku, capitala Azerbaidjanului, gazda etapei a patra a sezonului, informeaza AFP.Perez l-a devansat pe monegascul Charles…

- Dupa ce a obținut pole position in Marele Premiu al Australiei, Max Verstappen a lansat un avertisment catre șefii din Formula 1, cu privire la alte probe de sprint pe care aceștia intenționeaza sa le introduca in calendar.

- Plecat din pole-position, Sergio Perez a caștigat Marele Premiu de Formula 1 din Arabia Saudita, mexicanul fiind urmat de Max Verstappen, performerul zilei. Campionul mondial en-titre a fost al 15-lea pe grila de start, dar a incheiat pe doi: RedBull a bifat „dubla” pe circuitul de la Jeddah.

- Plecat din pole-position, Max Verstappen nu a avut nicio emoție in a se impune in MP din Bahrain, prima etapa a noului sezon din Formula 1. Sergio Perez a completat „dubla” celor de la RedBull, iar Fernando Alonso a fost al treilea: a facut spectacol depașindu-i pe Lewis Hamilton și Carlos Sainz Jr.

- Max Verstappen, olandezul „zburator” de la Red Bull Racing, campionul ultimelor doua sezoane din Formula 1, va pleca din pole-position in Marele Premiu din Bahrain, in primul grand-prix din 2023. Un semn cat se poate de evident ca omul #1 al team-ului austriac e gata pentru noi recorduri in noul an.…

- Pilotul olandez Max Verstappen (Red Bull) s-a clasat sambata pe prima pozitie in calificarile Marelui Premiu al Bahrainului si va pleca din pole-position in prima cursa de Formula 1 a anului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Dupa sesiunea de teste din pre-sezon, Formula 1 a revenit pe circuitul Sakhir, din Bahrain, care va gazdui prima etapa din sezonul 2023. Prima sesiune de antrenamente libere tocmai a ajuns la final. Cu un rezultat de 1 minut și 32.758 secunde, Sergio Perez a fost cel mai rapid. Pilotul celor de la Red…