- Plecat din pole position, olandezul Max Verstappen (Red Bull) a caștigat Marele Premiu al Japoniei, de la Suzuka. A fost urmat de piloții McLaren, Lando Norris și Oscar Piastri. Red Bull a devenit campioana mondiala la constructori! Dupa cursa de coșmar de la Singapore, Max Verstappen a revenit pe prima…

- Max Verstappen a dominat primele doua sesiuni de antrenamete contand pentru Marele Premiu al Japoniei de Formula 1. Campion mondial en-titre, olandezul celor de la RedBull a oprit cronometrul la 1:30.688. A fost urmat de Charles Leclerc (Ferrari) și Lando Norris (McLaren).

- Carlos Sainz Jr., pilotul spaniol al Scuderiei Ferrari, a castigat, duminica, Marele Premiu de Formula 1 de la Singapore, a 15-a mansa a Campionatului mondial, care a avut loc pe circuitul de la Marina Bay. Plecat din pole position, spaniolul s-a impus in fata urmatorilor doi clasati, britanicii Lando…

- Pilotul spaniol Carlos Sainz s-a impus duminica pe circuitul Marina Bay, castigand Marele Premiu al statului Singapore la Formula 1, noteaza news.ro.Carlos Sainz a adus prima victorie a sezonului pentru Ferrari, intrecandu-i pe britanicii Lando Norris (McLaren) si Lewis Hamilton (Mercedes). Monegascul…

- F1: Carlos Sainz va pleca din pole-position in Marele Premiu al Italiei, de la MonzaPilotul spaniol Carlos Sainz (Ferrari) s-a impus sambata in calificarile pentru Marele Premiu al Italiei, care se desfasoara pe circuitul de la Monza, si va pleca din pole-position in cursa de duminica, informeaza…

- Pilotul spaniol Carlos Sainz Jr (Ferrari) a stabilit cel mai bun al celei de-a treia sedinte de antrenamente libere pentru Marele Premiu al Italiei la Formula 1, a 14-a etapa a Campionatului Mondial, dupa ce se impusese vineri si in a doua sedinta, fiind cronometrat sambata pe circuitul din Monza cu…

- Lewis Hamilton (Mercedes) a plecat din pole-position pentru prima data dupa mai bine de un an și jumatate, dar a rezistat un singur viraj in fața dominantului Max Verstappen (Red Bull), care l-a depașit și nu a mai cedat șefia cursei. Pilotul Red Bull a caștigat astfel Marele Premiu de Formula 1 al…

- Max Verstappen a reușit sa se claseze pe primul loc la finalul calificarilor pentru Marele Premiu al Marii Britanii, care va avea loc duminica pe celebrul circuit de la Silverstone. Daca performanța lui Verstappen nu mai mira pe nimeni, surpriza a venit din partea mașinilor care l-au urmat. Este vorba…