Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii opresc autobuzele in Pitești! Calatorii sunt verificați daca au maști de protecție. In contextul trecerii la starea de alerta, polițiștii argeșeni acționeaza, in principal, pentru informarea cetațenilor cu privire la noile reguli si aplicarea prevederilor legale in vigoare. Printre altele,…

- Moldoveanca Viorica Garștea, stabilita in Spania de 19 ani, a cusut gratuit maști de protecție timp de o luna. Femeia a decis astfel sa ia parte la inițiativa locala din Los Alcazares și sa-și aduca propria contribuție in lupta impotriva pandemiei.

- Medicii și asistentele iși cumpara singuri maști de protecție, avand in vedere ca in multe spitale din țara deficitul de echipament de protecție este inca la cote foarte inalte. Un sondaj facut de Solidaritatea Sanitara in randul cadrelor medicale arata ca situația in spitale este și acum dezastruoasa.…

- Premierul Ludovic Orban a afirmat, joi, ca situatia incepe sa fie "relativ" buna in Romania din punct de vedere al asigurarii materialelor si echipamentelor necesare in lupta contra COVID-19, precizand ca, in ultimele zile, au ajuns in tara aproximativ patru milioane de masti FFP 2 si FFP 3 care vor…

- Compania Unifarm a achiziționat și a adus in țara, pe 6-7 aprilie, mai multe transporturi de echipamente medicale și produse dezifectant. Au fost achizitionate: 2.245.000 maști FFP2 și ochelari de protecție,20 000 viziere,300.000 combinezoane, din care 200.000 combinezoane speciale utilizate in secțiile…

- Ministrul Economiei, Virgil Popescu, a declarat ca a inceput producția de maști de protecție la noi in țara și ca, din 15 aprilie vor ajunge pentru toata lumea, anunța Digi24.roVirgil Popescu, ministrul Economiei a declarat ca s-a pornit producția in țara de maști și combinezoane și ca se primesc cereri…

- Peste 1.300 de materiale de protectie, incluzand masti cu diferiti factori de protejare si combinezoane, au fost repartizate in Prahova, dintr-un prim lot achizitionat de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta. Ele au ajuns la patru spitale, dar si la Directia de Sanatate Publica, Inspectoratul…

- Dupa anunțul facut de Tang Renjian, Guvernatorul Provinciei Gansu, care este infrațita cu județul Alba, chinezii s-au ținut de promisiune și au pregatit sute de pachete, care vor fi livrate spre județul nostru. Potrivit unui mesaj publicat pe o rețea de socializare de Consiliul Județean Alba, nu mai…