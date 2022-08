MATTEO BOCELLI lanseaza melodia Cautionary Tale, de pe coloana sonora a filmului Three Thousand Years of Longing

Stiri pe aceeasi tema

- FBI a ajuns la concluzia ca actorul si producatorul Alec Baldwin a apasat pe tragaciul pistolului cu care a fost ucisa din greseala directoarea de imagine Halyna Hutchins, pe platoul de filmare al peliculei Rust, relateaza Sky News. Arma nu s-ar fi putut descarcat singura, spun expertii.

- Proiectul filmului "Batgirl" a fost anulat de Warner Bros Discovery cu doar cateva luni inainte de lansarea oficiala a peliculei, ce era programata pentru a doua jumatate a acestui an, informeaza miercuri BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Palaye Royale a lansat single-ul “Fever Dream” și anunța albumul cu același nume. „Fever Dream”, piesa de titlu de pe viitorul album, va oferi o previzualizare perfecta a experienței sonore a noului lor material de studio. „Fever Dream” poate fi descris doar ca inceputul unei noi ere; Epopeea intinsa…

- Este doliu la nivel internațional in lumea filmului și a cinematografiei! Indragitul actor James Caan a murit, astfel ca vestea trista a indoliat numeroase persoane, mai ales pe cei care l-au urmarit de-a lungul vieții in filmele de colecție in care a jucat, precum este și "The GodFather". Iata ce varsta…

- Dupa o relație de 12 ani, Gerard Pique (35 de ani) și Shakira (45 de ani) s-au desparțit. In urma cu doua saptamani, artista a luat decizia de a emite un comunicat oficial prin care sa anunțe desparțirea, lucru care l-a luat prin surprindere pe fotbalistul Barcelonei. Jurnaliștii de la Marca scriu ca…

- Fanii actorului american Tom Hanks sunt indignați de zvonurile in privința starii de sanatate a starului din Forrest Gump, dupa ce un clip video in care se vede cum ii tremura mainile necontrolat a devenit viral, scrie New York Post.

- Mariah Carey a fost data in judecata pentru 20 de milioane de dolari americani fiind acuzata de o presupusa incalcare a drepturilor de autor pentru hitul ei All I Want For Christmas is You, informeaza sambata DPA PA Media. Numele cantaretei si cel al colaboratorului ei Walter Afansieff sunt mentionate…