Stiri pe aceeasi tema

- Spitalul Clinic de Obstetrica-Ginecologie "Filantropia" din București se va inchide in perioada 22 noiembrie - 6 decembrie pentru activitați de igienizare și reparații, au anunțat, vineri, reprezentanții unitații medicale printr-un mesaj publicat pe Facebook.Ambulatoriul, consultațiile, departamentul…

- Anunțul a fost facut miercuri, 29 septembrie, de primarul general al Capitalei, Nicușor Dan, pe Facebook. „Sper ca perioada de suspendare sa fie cat mai scurta”, a afirmat edilul. Dupa ce rata de incidența din București a depașit pragul de 6 la mia de locuitori, primarul Nicușor Dan a anunțat ca „proiectul…

- In perioada 27.09 - 03.10.2021 (inclusiv in zilele de weekend), la accesul B al statiei de metrou Piata Unirii 1 (situat la intersectia Splaiul Independentei cu Bd. Dimitrie Cantemir - Hotel Horoscop) se vor desfasura lucrari specifice de decopertare a plafonului fals din statie. Pe toata perioada lucrarilor,…

- ”Este un episod de vreme mai rece. In urmatoarele trei zile, vor fi ninsori la munte, la altitudini de peste 1.700 de metri. Valorile de temperatura vor fi mai coborate fața de normalul acestei perioade, maximele nu vor depași 19-20 de grade in partea de sud a țarii, iar in nord, maximele vor fi de…

- Vizita Papei Francisc in Ungaria a ajuns subiect controversat pe rețelele de socializare. Publicația americana New York Times a facut o confuzie intr-un text de pe pagina sa de Facebook, incurcand Bucureștiul, capitala Romaniei, cu Budapesta, capitala Ungariei. Postarea a ajuns virala, iar internauții…

- Romania se apropie de o situație mai dificila decat cea de anul trecut. Managerul Institutului de Pneumoftiziologie „Marius Nasta” din Capitala, dr. Beatrice Mahler, a declarat ca valul patru al pandemiei nu va fi mai bland decat cele anterioare, iar in octombrie se așteapta la 10.000 de cazuri zilnice…

- Primarul Sectorului 1, Clotilde Armand, a semnat, luni seara, contractul de salubrizare pentru perioada starii de alerta cu firma RER Ecologic Service Bucuresti Rebu SA. ”Dupa mai multe obstacole si batalii, am reusit in urma cu cateva minute sa semnez contractul de salubrizare pentru perioada starii…

- Primarul sectorului 1 din București, Clotilde Armand, a semnat luni seara un contract de salubrizare pentru perioada starii de alerta cu firma RER Ecologic Service București Rebu SA. Anunțul a fost facut de edil pe pagina sa de Facebook.„Dupa mai multe obstacole și batalii, am reușit in urma cu cateva…