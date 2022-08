Material lemnos confiscat de politistii Sectiei 1 Politie Rurala Bistrita.

Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Mureșenii Bargaului a fost amendat drastic de polițiști, dupa ce a fost prins transportand peste 6 mc de cherestea, fara a deține documente legale. Totodata, marfa a fost confiscata de oamenii legii. Polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Bistrița au depistat marți pe un drum agricol intre…

- La data de 19 august, polițiștii Secției 6 Sarasau, aflați in exercitarea atribuțiilor de serviciu in satul Piatra, au identificat un camion, care avea atașat o remorca, incarcate cu material lemnos. In urma verificarilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul ca au fost emise 2 avize de insoțire…

- In aceasta dimineața, 18 august, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Sanmihaiu Almașului au depistat un transport de material lemnos, fara documente de proveniența. Patrula mixta formata din polițist și jandarm au depistat in trafic, pe Drumul Județean 108A, in localitatea Bogdana, o autoutilitara,…

- Scutul padurii, in Alba: Polițiștii au confiscat 53 de metri cubi de material lemnos și au aplicat 135 de sancțiuni Polițiștii din Alba au organizat joi o acțiune pentru prevenirea și combaterea taierilor ilegale de arbori. Oamenii legii au aplicat 135 de sanctiuni contraventionale și au confiscat 53…

- La data de 12 iulie, in baza unui plan de acțiune, polițiștii Secției 6 Sarasau au fost sesizați de lucratorii Garzii Forestiere Cluj, cu privire la faptul ca au identificat in delict flagrant, intr-un loc denumit ”Paltin” din localitatea Sapanța, doua persoane care incarcau material lemnos in doua…

- Weekend-ul trecut, mai precis in zilele de 24 și 25 iunie, polițiștii Biroului Silvic din cadrul Serviciului de Ordine Publica Salaj au confiscat material lemnos și au aplicat amenzi la regimul silvic, in valoare de 19.500 de lei. In baza unui plan de acțiune oragnizat in comun cu polițiștii Secției…

- Joi, 23 iunie, in intervalul orar 0900-1300, o patrula din cadrul Secției 11 Poliție Rurala Pojorata in colaborare cu lucratori din cadrul Garzii Forestiere Suceava, a efectuat un control la o societate comerciala de pe raza județului Suceava, ocazie cu care s-a constatat faptul ca, existau diferențe…

- Vineri, 17 iunie, in jurul orelor 16:10, lucratorii Sectiei nr. 13 Poliție Rurala Balcauți, aflandu se in exercitarea atributiilor de serviciu și desfașurand activitați pe linie rutiera pentru fluidizarea traficului pe DN2-E850 de pe raza localitații Balcauți, au procedat la oprirea regulamentara,…