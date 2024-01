Matei Benone, IGPR: Au fost deschise 24 de dosare penale pentru instigare publică Polițiștii au deschis 24 de dosare penale pentru instigare publica pe numele unor protestatari in contextul protestului fermierilor și transportatorilor. „In acest moment acționam in sistem integrat impreuna cu Jandarmeria. (…) Conform datelor centralizate au fost inregistrate la nivel național 24 de dosare care vizeaza cercetarea savarșirii infracțiunii de instigare publica. Polițiștii s-au autosesizat vis-a-vis de comiterea acestor fapte prin semnale transmise in spațiul public, cat și de la o serie de protestatari care au semnalat ca pe grupuri de WhatsApp au fost postate mesaje care instiga… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

