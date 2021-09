Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele CSM, judecatorul Bogdan Mateescu, a afirmat miercuri, la Ploiesti, ca este momentul unui inceput in constructia durabila a unor institutii judiciare, subliniind nevoia de echilibru in zona de justitie. "Asteptam in continuare, asa cum (...) am asteptat in acest an de mandat, in sfarsit…

- Presedintele CSM, Bogdan Mateescu, a declarat, pentru Adevarul, ca petitiile impotriva magistratilor nu ar trebui sa duca la constituirea unor dosare penale. Afirmatia vine in contextul in care PNL, prin vocea senatoarei Iuliana Scantei, sustine ca o varianta pentru desfiintarea SIIJ ar fi ca plangerile…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, s-a declarat duminica convins ca alocarea fondurilor din PNRR nu are „nicio legatura" cu reformele in justitie. Intrebat despre posibilitatea ca ministrul responsabil cu fondurile europene, Cristian Ghinea, sa propuna conditionare PNRR de implementarea reformelor…

- Raiffeisen Bank a pierdut definitiv un proces cu Autoritatea Naționala pentru Protecția Consumatorilor, in care 14.000 clienți au reclamat faptul ca au fost afectați de practicile comerciale incorecte. Prejudiciul creat debitorilor este de peste 10 milioane de euro, potrivit estimarilor realizate…

- Presedintele PNL, Ludovic Orban, a declarat marti, la Ploiesti ca daca au fost folosite resurse publice în campania interna a PNL, atunci cine a luat o astfel de decizie "trebuie sa plece imediat de la Palatul Victoria". Liderul PNL face referire la un document cu antetul Guvernului,…

- Președintele PNL Ludovic Orban a declarat, marți, intrebat despre un document cu antetul Guvernului transmis de echipa lui Florin Cițu in care se stabilesc linile de comunicare ale candidatului pentru șefia PNL, ca „cine a hotarat sa foloseasca resurse publice (...) in campania interna impotriva președintelui…

- Acest fapt va conduce cel mai probabil la sistarea lucrarilor si a proiectelor incepute pentru ca primariile din mediul rural nu au capacitatea sa sustina din bugetele proprii, investitii de milioane de lei. Astfel, vor fi oprite proiecte care vizeaza modernizari de drumuri, constructii sau reabilitari…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a gazduit, joi, o masa rotunda la nivel inalt dedicata promovarii jurisdictiei Curtii Internationale de Justitie (CIJ), desfasurata in format virtual. In interventia sa, ministrul roman a aratat ca initiativa organizarii acestui eveniment s-a conturat…