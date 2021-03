Ea dansa in fața statuii cu patru brațe a lui Shiva, cu brațari la glezne și pe brațe, cu sanii acoperiți doar de niște cupe mici, impodobite cu pietre scumpe. Celelalte dansatoare au stins candelabrul, lasand scena doar in lumina slaba și palpaitoare a unei lampi cu ulei. Apoi, cu spatele la public, și-a dat […] The post Mata Hari iși face intrarea in lume (1905) first appeared on Suceava News Online .