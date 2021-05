Stiri pe aceeasi tema

- Anchetatorii de la București au descoperit urme de explozibil, in cazul tragediei de azi dimineața, in care un om de afaceri din Arad a murit. Ceea ce se presupunea inca de azi dimineata, de la ora 07.00, se adevereste: omul de afaceri Ioan Crisan a fost victima unei executii. Surse apropiate anchetei…

- Barbatul care a decedat, sambata dimineata, dupa ce i-a explodat masina in parcarea unui supermarket din Arad, este un cunoscut om de afaceri local, Ioan Crisan. Deșinea unica crescatorie din Romania de somn afican și crocodili. Anchetatorii au inceput audierile persoanelor care locuiesc in zona unde…