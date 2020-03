Stiri pe aceeasi tema

- O amanare sau esalonarea la plata a impozitului pe profit, a taxei pe valoarea adaugata, a impozitului pe venit si a taxelor salariale ar putea reprezenta o solutie sustenabila pentru mediul de afaceri, in contextul epidemiei de coronavirus, este de parere compania de fiscalitate si consultanta in afaceri…

- Numarul de unitați inchise din industria turismului a depașit 40%, iar procentul se va mari in perioada urmatoare, motiv pentru care patronatul din acest sector face apel la autoritați sa ia o serie de...

- In contextul raspandirii infecției cu coronavirus (COVID-19), Agenția Naționala de Administrare Fiscala reamintește contribuabililor ca obligațiile fiscale se pot indeplini utilizand metode de comunicare la distanța, astfel: 1. pentru depunerea declarațiilor fiscale, prin intermediul urmatoarelor servicii…

- Masuri la Aeroportul International Cluj-Napoca in vederea evitarii raspandirii coronavirusului: pasagerii din cursa de Bergamo au fost preluati pe terminalul vechi, s-a asigurat accesul separat, iar calatorii sunt evaluati de medici: anamneza, termometrizare, chestionare, cat si completarea documentatiei…

- Numarul de companii nou infiintate in Uniunea Europeana reprezenta 9,3% din totalul firmelor active in UE in anul 2017, un nivel stabil fata de 2016, dar in crestere fata de o rata de 9% inregistrata in 2012, arata datele prezentate luni de Oficiul de Statistica al UE (Eurostat). In 2017, procentajul…

- Anul 2020, cel in care Clubul Oamenilor de Afaceri de Limba Germana din Transilvania de Nord (DWNT) implinește 10 ani de prezența in Cluj și in Romania, vine cu cu cateva schimbari de paradigma in funcționarea companiilor, schimbari ce poarta ”amprenta” modalitații de lucru germane. Eficientizarea este…

- "Domnule prim-ministru, din punctul nostru de vedere problema este rezolvata. Urmarim cu atenție ca banii sa ajunga in conturile salariaților, in cursul zișlei de astazi voi primi o informare ca acest lucru s-a intamplat (...) Pentru plata beneficiilor sociale, am facut tot posibilul ca banii sa…

- Sindicatele de la Fiat Chrysler au anuntat vineri ca au primit asigurari privind locurile de munca de la conducerea companiei, care s-a angajat sa investeasca in Italia cinci miliarde de euro (5,54 miliarde de dolari) pana in 2021, transmis Reuters, potrivit AGERPRES.Discutiile de la sediul…