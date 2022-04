Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din Campia Turzii au reținut 7 barbați dupa bataia din a doua zi de Paște, din localitatea clujeana Soporu de Campie. Aceștia sunt acuzați de loviri și alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice. Ei urmeaza sa fie duși in fața unui procuror din cadrul Parchetului de pe langa…

- Aseara, in jurul orei 19:50, polițiștii Secției 8 Poliție Rurala Tulnici au depistat in trafic, la volanul unui autoturism, un barbat in varsta de 41 de ani din județul Gorj, in timp ce rula in mod haotic pe Drumul Național 2 D Tulnici, pe sensul de deplasare Tulnici-Barsești, punand in pericol circulația…

- Actiune pentru asigurarea ordinii si linistii publice La data de 4 aprilie a.c., politisti din cadrul Sectiei 1 au desfasurat activitati pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale si asigurarea unui climat optim de ordine si siguranta publica.Potrivit IPJ Constanta, in urma activitatilor,…

- Duminica, 3 aprilie, politisti din cadrul Sectiei 5 au desfasurat activitati pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale si asigurarea unui climat optim de ordine si siguranta publica, in cadrul carora au participat si jandarmi constanteni. Conform Inspectoratului de Politie Judetean Constanta,…

- La data de 2 aprilie a.c., politisti din cadrul Politiei municipiului Mangalia, Biroului de Politie Vama Veche 2 Mai si cei ai Sectiei 3 Rurala Mangalia au desfasurat activitati pentru prevenirea si combaterea faptelor antisociale si cresterea gradului de disciplina rutiera in randul conducatorilor…

- Actiune pe linia prevenirii si combaterii faptelor antisociale in Constanta.La data de 15 martie a.c., politisti din cadrul Sectiei 3 au desfasurat o actiune pe linia prevenirii si combaterii faptelor antisociale, precum si pentru mentinerea unui climat optim de ordine si siguranta publica. In urma…

- Efectivele MAI au intervenit, in ultimele 24 de ore, la 4.495 de evenimente, dintre care 2.658 circumscrise mentinerii ordinii publice, iar 1.837 interventii in situatii de risc si pentru acordarea asistentei medicale de urgenta. Potrivit unui comunicat al MAI transmis duminica AGERPRES, efectivele…

- Ieri, 30 ianuarie 2022, politistii din Roșia Montana au luat masura retinerii, pentru 24 de ore, fata de trei barbați, cu varste cuprinse intre 19 și 41 de ani, toți din comuna Roșia Montana, care sunt cercetați sub aspectul savarsirii infracțiunilor de lovirea sau alte violențe, distrugere și tulburarea…