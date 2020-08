Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul belgian a inasprit din nou masurile de protecție, dupa ce in țara s-au inmulțit cazurile de coronavirus. Situația e din ce in ce mai grava, in special in orașul port Anvers, unde in ultima saptamana s-a inregistrat jumatate din numarul total de infectari.

- Numarul mare de cazuri determina autoritațile locale din județul Cluj sa ia masuri speciale pentru a proteja cetațenii de raspandirea COVID-19. In municipiul Turda, spre exemplu, accesul in diverse spații publice a fost interzis. Printre acestea se numara locurile de joaca pentru copii, foișoarele,…

- DSP Buzau a declarat focar de coronavirus la Sectia Ojasca a Spitalului de Psihiatrie si pentru Masuri de Siguranta Sapoca unde patru angajati au fost confirmati cu coronavirus, dar si o pacienta. Mai sunt asteptate rezultatele a 44 de teste.”Directia de Sanatate Publica Buzau a declarat focar…

- Ministerul german al Sanatatii si autoritatile landurilor germane au cazut de acord ca eventualele noi masuri antiepidemice sa fie implementate punctual. Printre aceste masuri se numara restrictiile de circulatie locale. "Izolarea unor zone ample din orase precum Hamburg ori Berlin, spre exemplu,…

- Examenele de anul acesta se vor desfașura in condiții speciale, cu circuite de intrare si de iesire a elevilor, a parinților și a personalului, in scoli, scrie Agerpres.Ministerul Educatiei si Ministerul Sanatatii au stabilit, printr-un ordin comun, mai multe masuri care trebuie respectate in scoli…

- Primaria Moreni, jud. Dambovita, a recurs la masuri speciale de igiena, dupa ce o functionara a fost confirmata cu noul coronavirus. Femeia a fost internata la Sectia de Boli Infectioase a Spitalului Judetean de Urgenta Targoviste.

- Brazilia, care a ajuns pe locul al doilea la nivel global ca focar de infectare cu noul coronavirus, dupa Statele Unite, a raportat duminica 653 de noi decese, transmite luni Reuters. Astfel, bilantul total al mortilor provocate de COVID-19 a ajuns la 22.666, conform datelor furnizate de ministerul…

- Situație alarmanta in Targu Mureș, unde secțiile ATI funcționeaza la capacitate maxima, iar zilele trecute din cauza numarului mare de pacienți din unitatea medicala, doua persoane infectate cu coronavirus au fost transportate de urgența la Cluj-Napoca. “Marți, de la Targu Mureș a trebuit sa mut, prin…