- Incepand de sambata, 30 octombrie, ora 08.00, un centru de vaccinare impotriva virusului SARS-Cov-2 funcționeaza la Muzeul Județean Buzau. De asemenea, la Muzeu va avea loc și un maraton de vaccinare, singurul din județul nostru pana in prezent. Programul maratonului de vaccinare anunțat la Muzeul Județean…

- Valul patru al pandemiei se arata mai dur decat oricare altul, iar asta o confirma medici, autoritați și pacienți deopotriva. In acest moment, spitalele din Romania cu greu mai fac fața, iar medicii fac apel disperat catre autoritați pentru a introduce un nou lockdown, macar pana in momentul in care…

- • In spitale si la inspectoratele pentru situatii de urgenta se suspenda concediile de odihna • DSP Prahova cauta voluntari in vederea efectuarii de anchete epidemiologice N. D. Avand in vedere situația mai mult decat dificila cu care se confrunta sistemul sanitar din Romania din cauza valului patru…

- Doi dintre agresori au fost reținuți pentru 24 de ore, un alt elev care a participat la bataie, in varsta de 13 ani, a fost internat la Secția Neuropsihiatrie Pediatrica din cadrul Spitalului Clinic Județean Arad, iar cel care a filmat scena violenta a fost, de asemenea, reținut.

- ALBA: 34 de cazuri COVID confirmate in ultimele 24 de ore. Numar in continua creștere al infectarilor. Situația din localitați Au fost confirmate 34 de cazuri COVID noi in ultimele 24 de ore, in județul Alba, potrivit datelor transmise de Direcția de Sanatate Publica (DSP), sambata, 11 septembrie. Localitațile…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat luni ca in cazul in care se va pastra actuala rata de crestere a infectarilor cu noul coronavirus in a doua jumatate a lunii octombrie inclusiv Capitala ar putea atinge pragul de 6 la mie, prag de la care elevii trec la educație online. "Capitala…

- „Pentru varianta Delta, care se raspandeste foarte usor la contacti, este important sa evitam evenimentele cu un numar foarte mare de persoane, atunci cand vom avea o crestere a numarului de cazuri, sa speram ca situatia epidemiologica este un favorabila si va permite organizarea acestor evenimente…

- Ministerele Educatiei si Sanatatii pregatesc deschiderea anului scolar ⬤ Un ordin comun al celor doua instituții va reglementa toate aspectele, la inceputul lunii septembrie Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anunțat ca la inceputul lunii septembrie va fi semnat un nou ordin de catre ministrii Educatiei…